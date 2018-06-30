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Ольга Васильевна сообщила, что Алиана Устиненко уже покинула Остров любви

После того как на Сейшельских островах появилась Алиана Устиненко многие были уверены, что она пробудет там несколько месяцев, живя за территорией проекта, однако девушка стала не только жить непосредственно на территории съемок, но еще и выдвигать какие-то требования Александру Гобозову и его второй половинке, а именно Ольге Жариковой.

На Сейшелы девушка прибыла со своим сыном Робертом, чтобы дать возможность мужу его увидеть. Но через некоторое время стали появляться слухи, что молодые люди снова хотят попробовать быть вместе и даже сыграть сейшельскую свадьбу. Все эти события никак не радовали нынешнюю половинку Гобозова Жарикову, однако на проекте в основном все поддерживали именно воссоединение Саши с Алианой.

Ольга Васильевна сообщила, что Алиана Устиненко уже покинула Остров любви

И когда уже всем стало казаться, что Устиненко вновь подпишет контракт с «Домом-2», а организаторы официально впишут ее в список участников шоу, девушка покинула территорию и уехала домой вместе с сыном Робертом. Причины такого поступка на данный момент не известны, но за достоверность информации нельзя сомневаться – об этом рассказала сама Ольга Васильевна.

Сам же Александр, как и предполагалось, остался на территории «Дома-2».
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:14
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