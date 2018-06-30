Amazon представила планшет Fire HD 10 Kids Edition для детей в возрасте от 3 до 12 лет

Разработчики внедрили в устройство подписку Amazon FreeTime Unlimited, которая будет действительна год. В рамках этой подписки детям предоставляет большое количество книг, приложений и видеозаписей. Для полноценного контроля была установлена система родительского надзора, так что взрослые всегда смогут контролировать действия детей в Сети.Fire HD 10 Kids Edition оснащен 4-ядерным процессором с частотой 1,8 ГГц. Его дополняют модули памяти ОЗУ и ПЗУ с объемом 2 и 32 гигабайта соответственно. Помимо этого в устройстве установлено камеры с разрешением 0,3 и 2 мегапикселя, а для подключения к Интернету есть модуль Wi-Fi 802.11ac.Экран обладает 10,1-дюймовой диагональю с разрешением 1920 × 1200 пикселей. Что касается батареи, то ее емкости хватит на 10 часов непрерывной работы.Цена новинки составляет 200 долларов.