Amazon представила планшет Fire HD 10 Kids Edition для детей в возрасте от 3 до 12 лет
Американская корпорация Amazon сообщила о выходе планшетного устройства для детей Fire HD 10 Kids Edition. Отмечается, что специально для этой конфигурации был установлен защитный чехол яркого цвета, а в случае какой-либо неприятности с планшетом, компания заменит его на новый без каких-либо проблем.
Разработчики внедрили в устройство подписку Amazon FreeTime Unlimited, которая будет действительна год. В рамках этой подписки детям предоставляет большое количество книг, приложений и видеозаписей. Для полноценного контроля была установлена система родительского надзора, так что взрослые всегда смогут контролировать действия детей в Сети.
Fire HD 10 Kids Edition оснащен 4-ядерным процессором с частотой 1,8 ГГц. Его дополняют модули памяти ОЗУ и ПЗУ с объемом 2 и 32 гигабайта соответственно. Помимо этого в устройстве установлено камеры с разрешением 0,3 и 2 мегапикселя, а для подключения к Интернету есть модуль Wi-Fi 802.11ac.
Экран обладает 10,1-дюймовой диагональю с разрешением 1920 × 1200 пикселей. Что касается батареи, то ее емкости хватит на 10 часов непрерывной работы.
Цена новинки составляет 200 долларов.
Разработчики внедрили в устройство подписку Amazon FreeTime Unlimited, которая будет действительна год. В рамках этой подписки детям предоставляет большое количество книг, приложений и видеозаписей. Для полноценного контроля была установлена система родительского надзора, так что взрослые всегда смогут контролировать действия детей в Сети.
Fire HD 10 Kids Edition оснащен 4-ядерным процессором с частотой 1,8 ГГц. Его дополняют модули памяти ОЗУ и ПЗУ с объемом 2 и 32 гигабайта соответственно. Помимо этого в устройстве установлено камеры с разрешением 0,3 и 2 мегапикселя, а для подключения к Интернету есть модуль Wi-Fi 802.11ac.
Экран обладает 10,1-дюймовой диагональю с разрешением 1920 × 1200 пикселей. Что касается батареи, то ее емкости хватит на 10 часов непрерывной работы.
Цена новинки составляет 200 долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:40