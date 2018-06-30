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Amazon представила планшет Fire HD 10 Kids Edition для детей в возрасте от 3 до 12 лет

Американская корпорация Amazon сообщила о выходе планшетного устройства для детей Fire HD 10 Kids Edition. Отмечается, что специально для этой конфигурации был установлен защитный чехол яркого цвета, а в случае какой-либо неприятности с планшетом, компания заменит его на новый без каких-либо проблем.

Amazon представила планшет Fire HD 10 Kids Edition для детей в возрасте от 3 до 12 лет


Разработчики внедрили в устройство подписку Amazon FreeTime Unlimited, которая будет действительна год. В рамках этой подписки детям предоставляет большое количество книг, приложений и видеозаписей. Для полноценного контроля была установлена система родительского надзора, так что взрослые всегда смогут контролировать действия детей в Сети.

Fire HD 10 Kids Edition оснащен 4-ядерным процессором с частотой 1,8 ГГц. Его дополняют модули памяти ОЗУ и ПЗУ с объемом 2 и 32 гигабайта соответственно. Помимо этого в устройстве установлено камеры с разрешением 0,3 и 2 мегапикселя, а для подключения к Интернету есть модуль Wi-Fi 802.11ac.

Экран обладает 10,1-дюймовой диагональю с разрешением 1920 × 1200 пикселей. Что касается батареи, то ее емкости хватит на 10 часов непрерывной работы.

Цена новинки составляет 200 долларов.
 
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Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:40
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