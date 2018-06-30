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В Италии появилось представительство ЛНР

В Италии появилось представительство самопровозглашённой ЛНР. Центр будет заниматься установлением взаимоотношений между странами.

В Италии появилось представительство ЛНР


Представительство самопровозглашённой ЛНР было открыто в городе Мессина, Италия. Перед центром стоит задача расширить сферы взаимоотношений между государствами. Руководить представительством будет Даниеле Макрис, преподающий в Мессинском университете.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР в ходе мероприятия, посвящённого открытию представительства в Италии, подчеркнул важность формирования подобных ведомств, ориентированных на "народную дипломатию". Чиновник надеется, что такие представительства повлияют на решения иностранных политиков признать не только ЛНР, но и другие самопровозглашённые государства.
 
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Политика / Главные новости
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 15:14
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