В Италии появилось представительство ЛНР

Представительство самопровозглашённой ЛНР было открыто в городе Мессина, Италия. Перед центром стоит задача расширить сферы взаимоотношений между государствами. Руководить представительством будет Даниеле Макрис, преподающий в Мессинском университете.Исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР в ходе мероприятия, посвящённого открытию представительства в Италии, подчеркнул важность формирования подобных ведомств, ориентированных на "народную дипломатию". Чиновник надеется, что такие представительства повлияют на решения иностранных политиков признать не только ЛНР, но и другие самопровозглашённые государства.