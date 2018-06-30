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В Роскосмос рассказали о сроках запуска аппаратов для изучения Луны

Сотрудники государственной корпорации Роскосмос сообщили о том, когда ориентировочно будет запущен первый аппарат ля изучения Луны. Первым на очереди стоит модуль «Луна-Глоб», который обещают доделать до 2020 года, а его пуск должен состояться в период с 2020 по 2021 год.

В Роскосмос рассказали о сроках запуска аппаратов для изучения Луны


Аппарат разрабатывается представителями компании НПО имени С. А. Лавочкина. Этот модуль сможет предоставить данные об околополярных областях спутника Земли. Помимо этого специалисты планируют с его помощью отработать технологию мягкой посадки.

Через 4 года должен состояться запуск миссии «Луна-Ресурс-1», которая создана для дистанционного зондирования Луны. В 2023-м году на поверхность спутника собираются высадить аппарат «Луна-27». Таким образом, российские ученые получат возможность исследовать приполярную область объекта контактным путем. Последняя миссия «Луна-Ресурс-1» также предполагает изучение точного и безопасного прилунения.
 
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Наука / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:23
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