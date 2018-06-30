АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прототипами поручика Ржевского были скандальные представители старинного дворянского рода
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Учёные: Только 3% людей правильно моют руки

Учёные провели исследование, показавшее, что люди халатно относятся к чистоте своих рук. Оказалось, что только 3% участников эксперимента правильно моют руки.

Учёные: Только 3% людей правильно моют руки


Учёные решили выяснить, сколько людей правильно моют руки. Научные сотрудники обратили внимание на проблему распространения бактерий и сделали вывод, что люди зачастую недооценивают опасность микроорганизмов, находящихся на их коже. Многие из них переносят грязь даже не задумываясь, что способствуют попаданию микроорганизмов на посуду и еду.

В ходе эксперимента было задействовано 383 участника. Учёные внимательно проследили за тем, как каждый доброволец моет руки. Было выяснено, что только 3% делают это правильным образом. Многие забыли главное предназначение этой гигиенической процедуры и ограничиваются простым омовением рук без использования туалетных средств. Кроме того, участники уделили недостаточно времени мытью рук и не использовали после него сухое полотенце.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 18:08
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Жители Кольского полуострова приносили в
Американский ученый: После смерти люди попадают в
Обнаженная Виктория Романец восхитила своих
Эксперты назвали причины появления болевых
Кержаков разрешил жене увидеть сына после
Рианна воплощает сексуальные фантазии в своей
Алена Водонаева считает Милану Кержакову
Екатерина Андреева предпочитает устраивать в обед
После операции на позвоночнике дочка Елены
В Роскосмос рассказали о сроках запуска аппаратов
Компания Huawei обновит старые смартфоны до
Ольга Васильевна недовольна тем, как Алиана
Юлия Ефременкова снова кардинально сменила имидж
Учёные: Только 3% людей правильно моют руки
Стало известно кто поможет компаниям перейти на
Учёные: Безопасного загара не существует
Смартфон Red Hydrogen One получит процессор
Учёные разгадали феномен древних катакомб на горе
Американская компания работает над парящим крылом
Супруги Погребняк наслаждаются семейным отдыхом в
Зрители назвали новенькую участницу Алину
Xiaomi предложит универсальный водонепроницаемый
Торчащие рёбра Полины Гагариной шокировали
Виктория Дайнеко предстала в необычном образе
Учёные: Соглашаться на секс стоит на третьем
Уфологи: На спутнике Урана Титании обнаружили
Максим Галкин удивил фанатов необычным
Учёные нашли доказательства принесения
Специально к ЧМ-2018, Ольга Бузова добавила в
Наталья Рудова опубликовала ролик из бассейна, в
Просмотреть все новости