Учёные: Только 3% людей правильно моют руки

Учёные решили выяснить, сколько людей правильно моют руки. Научные сотрудники обратили внимание на проблему распространения бактерий и сделали вывод, что люди зачастую недооценивают опасность микроорганизмов, находящихся на их коже. Многие из них переносят грязь даже не задумываясь, что способствуют попаданию микроорганизмов на посуду и еду.В ходе эксперимента было задействовано 383 участника. Учёные внимательно проследили за тем, как каждый доброволец моет руки. Было выяснено, что только 3% делают это правильным образом. Многие забыли главное предназначение этой гигиенической процедуры и ограничиваются простым омовением рук без использования туалетных средств. Кроме того, участники уделили недостаточно времени мытью рук и не использовали после него сухое полотенце.