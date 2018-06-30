Павел Прилучный и Агата Муцениеце демонстрируют идиллию в отношениях
Фанаты Павла Прилучного и Агаты Муцениеце ликуют, похоже пара смогла решить все разногласия. Актриса опубликовала на своей страничке в Instagram видео, показывающее их идиллию. Однако многие пользователи засомневались в том, что брак знаменитостей был спасён.
Месяц назад в СМИ появилась информация о планируемом разводе Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Фанаты забросали звёздную пару вопросами об их отношениях. По сообщению некоторых близких людей актёров, разногласия между молодыми людьми были серьёзными.
Чтобы развеять все слухи, Агата Муцениеце разместила видео, на котором видно, как супруги едут на байке, при этом, актриса нежно обнимает Прилучного. Ролик должен был показать идиллию в отношениях пары, однако некоторые пользователи засомневались в этом. Супруги по-прежнему отказываются комментировать слухи. Тем не менее фанаты звёзд искренне рады, что им удалось спасти свой брак.