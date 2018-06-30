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Павел Прилучный и Агата Муцениеце демонстрируют идиллию в отношениях

Фанаты Павла Прилучного и Агаты Муцениеце ликуют, похоже пара смогла решить все разногласия. Актриса опубликовала на своей страничке в Instagram видео, показывающее их идиллию. Однако многие пользователи засомневались в том, что брак знаменитостей был спасён.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце демонстрируют идиллию в отношениях


Месяц назад в СМИ появилась информация о планируемом разводе Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Фанаты забросали звёздную пару вопросами об их отношениях. По сообщению некоторых близких людей актёров, разногласия между молодыми людьми были серьёзными.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце демонстрируют идиллию в отношениях


Чтобы развеять все слухи, Агата Муцениеце разместила видео, на котором видно, как супруги едут на байке, при этом, актриса нежно обнимает Прилучного. Ролик должен был показать идиллию в отношениях пары, однако некоторые пользователи засомневались в этом. Супруги по-прежнему отказываются комментировать слухи. Тем не менее фанаты звёзд искренне рады, что им удалось спасти свой брак.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 14:43
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