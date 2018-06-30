После нескольких бокалов шампанского Ольга Бузова призналась Филиппу Киркорову в любви

На днях в интернете появился, якобы, телефонный разговор Ольги с Филипом Бедросовичем, однако фолловеры не поверили в то, что беседа искренняя – текст был слишком банален, а интонации переигранные.Большинство пользователей Сети сошлись на мнении, что Киркоров не планирует никак связывать себя с Бузовой и абстрагировался от популярной звезды сразу после совместных съемок в прогремевшем во всех социальных сетях клипе «Цвет настроения синий», где сама ведущая «Дома-2» сыграла кассиршу супермаркета.Но на этом поводы думать, что между двумя культурными деятелями что-то есть, не закончились. Так, на своей странице в микроблоге Ольга опубликовала Instagram-stories с вечеринки, где, после пары бокалов шампанского, призналась в любви мэтру отечественной эстрады. На коротком видео Бузова танцует под песню «Цвет настроения синий», а после отправляет воздушный поцелуй и говорит: «Я люблю тебя», отметив в сториз самого Филипа Бедросовича.Теперь же пользователи социальных сетей обсуждают два наиболее вероятных события - либо это всего лишь такие шутки от Бузовой, которая хочет попиариться своей страстью к знаменитому певцу, либо у двоих музыкантов и вправду есть какие-то отношения, публично которые они на данный момент скрывают. Как минимум, которые скрывает Киркоров.