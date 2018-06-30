Porsche 911 Turbo 2020 года появился на фото с дорожных тестов

Новую версию Porsche 911 в текущем году выпустят в версиях Carreera, а также Carrera S. При этом все прочие версии презентуют к началу будущего года. На фото обнародованных фотошпионами, можно рассмотреть, что транспортное средство лишилось большого переднего бампера, который был заявлен на концептах. Радиаторная решётка суперкара стала узкой. Она плавно перетекает в головную оптику. Были увеличены также боковые крылья. На них размещаются охлаждающие отверстия.Транспортное средство от прочих версий отличается улучшенными аэродинамическими характеристиками, расширенным задним антикрылом. Авто оснащают мотором на 540 л.с. Сведения о прочих характеристиках суперкара обнародуют в рамках официального анонса.