Porsche 911 Turbo 2020 года появился на фото с дорожных тестов
Автомобиль Porsche 911 Turbo 2020 модельного года появился на снимке с дорожных испытаний. Представители бренда отмечают, что суперкар должен стать мощнейшим современным представителем существующей линейки.
Новую версию Porsche 911 в текущем году выпустят в версиях Carreera, а также Carrera S. При этом все прочие версии презентуют к началу будущего года. На фото обнародованных фотошпионами, можно рассмотреть, что транспортное средство лишилось большого переднего бампера, который был заявлен на концептах. Радиаторная решётка суперкара стала узкой. Она плавно перетекает в головную оптику. Были увеличены также боковые крылья. На них размещаются охлаждающие отверстия.
Транспортное средство от прочих версий отличается улучшенными аэродинамическими характеристиками, расширенным задним антикрылом. Авто оснащают мотором на 540 л.с. Сведения о прочих характеристиках суперкара обнародуют в рамках официального анонса.