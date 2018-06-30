Катя Клэп стала новой участницей группы Serebro? Фанаты не поверили своим глазам

Накануне в официально аккаунте поп-группы Serebro была обнародована фотография, на ней запечатлены три участницы коллектива – Татьяна Моргунова, Екатерина Кишук и Ольга Серябкина. Однако некоторые поклонники спутали Серябкину с популярной видеоблогершей Катей Клэп. Некоторые предположили, что блогерша стала новой участницей группы, однако ситуация прояснилась быстро.Имя Кти Клэп недавно было у всех на устах, так как в своём последнем интервью Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, признался, что у них с девушкой любовные отношения. Сплетни о своём романе влюблённая пара продолжительное время не комментировала. Однако фанаты по некоторым признакам поняли, что между блогерами близкие отношения.