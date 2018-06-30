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Минобороны РФ договорилось о поставке первых самолетов Су-57

Замминистра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко сообщил о том, что ведомство смогло подписать контракт с представителями компании «Сухой», в рамках которого будет поставлено первые реактивные самолеты Су-57. Таким образом, уже в ближайшее время начнется передача двенадцати военных летательных аппаратов.

Минобороны РФ договорилось о поставке первых самолетов Су-57


Известно, что на данный момент специалисты проводят ряд испытаний с этими самолетами. В полную эксплуатацию аппараты будут переданы до конца текущего года или же в начале следующего. Сначала Су-57 станут предоставлять с двигателями АЛ-41Ф1, которые установлены в версии самолета Су-35С.

Далее в платформу нового истребителя планируется внедрение новых силовых установок последнего поколения под названием «изделие 30». Такие системы станут родными для Су-57 до 2020-х годов. После этого инженеры создадут более новую версию пропульсивной установки.
 
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Политика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:10
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