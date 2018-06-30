Уфологи: На Марсе Curiosity смог заснять движение скалы

Уфолог отмечает, что на первом фото можно заметить сегмент марсианской скалы, который визуально напоминает руку. На следующем снимке он меняет своё положение, при этом удлиняясь на некоторое расстояние в правую сторону. Это сложно назвать движением, потому что объект незначительно изменил своё местоположение. Однако данный факт подтверждается изображением.Скотт Уоринг отмечает, что ему раньше встречались камни, непосредственно из которых вытекала своеобразная жидкая субстанция. Такого рода материалы обнародованы астронавтом Уильямом Рутледжом, который участвовал в миссии «Апполон 20».