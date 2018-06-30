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Уфологи: На Марсе Curiosity смог заснять движение скалы

Современный аппарат Curiosity на красной планете – Марс запечатлел движение скалы. На фото, обнародованном Скоттом Уорингом, который является известным уфологом, одна и та же часть изображения на нескольких различных снимках имеет разный внешний вид.

Уфологи: На Марсе Curiosity смог заснять движение скалы


Уфолог отмечает, что на первом фото можно заметить сегмент марсианской скалы, который визуально напоминает руку. На следующем снимке он меняет своё положение, при этом удлиняясь на некоторое расстояние в правую сторону. Это сложно назвать движением, потому что объект незначительно изменил своё местоположение. Однако данный факт подтверждается изображением.

Скотт Уоринг отмечает, что ему раньше встречались камни, непосредственно из которых вытекала своеобразная жидкая субстанция. Такого рода материалы обнародованы астронавтом Уильямом Рутледжом, который участвовал в миссии «Апполон 20».
 
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Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:00
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