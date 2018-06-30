Беременная финалистка телешоу «Холостяк» вышла замуж

Публикация от Irina Volodchenko (@irinavolodchenko) 17 Июн 2018 в 4:01 PDT

Финалистка первого сезона «Холостяка» Ирина Володченко вышла замуж, но имени своего супруга пока не называет. Девушка также перестала скрывать, что находится в интересном положении. В ее микроблоге появились снимки и видео, на которых можно заметить округлившийся ее живот. О свадьбе Володченко также рассказала немного, опубликовав только фото, на котором изображен украшенный для церемонии бракосочетания берег известного курорта Мальдив. Других публикаций на странице девушки нет.Экс-участница телешоу «Холостяк» тщательно скрывает от общественности свою личную жизнь, но намекнула, что ребенок появится на свет в полноценной семье.