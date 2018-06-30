Беременная финалистка телешоу «Холостяк» вышла замуж
Стало известно, что участница шоу «Холостяк» Ирина Володченко не только вышла замуж, но вскоре станет мамой.
Финалистка первого сезона «Холостяка» Ирина Володченко вышла замуж, но имени своего супруга пока не называет. Девушка также перестала скрывать, что находится в интересном положении. В ее микроблоге появились снимки и видео, на которых можно заметить округлившийся ее живот. О свадьбе Володченко также рассказала немного, опубликовав только фото, на котором изображен украшенный для церемонии бракосочетания берег известного курорта Мальдив. Других публикаций на странице девушки нет.
Экс-участница телешоу «Холостяк» тщательно скрывает от общественности свою личную жизнь, но намекнула, что ребенок появится на свет в полноценной семье.