В Германии подтвердили факт о службе дочери Гиммлера в немецкой разведке

По словам главы отдела истории Федеральной разведывательной службы Бодо Хехельхаммера, Бурвиц была уволена в тот период, когда в Германии начали массово раскрывать фамилии, связанные с режимом нацизма.Помимо этого сообщается, что Бурвиц была единственным ребенком Гиммлера, который родился в браке. Женщина дожила до 88 лет и умерла в мае текущего года. Немецкие журналисты отмечают ее причастность к митингам неонацистов и экстремистским организациям.