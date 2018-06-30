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В Германии подтвердили факт о службе дочери Гиммлера в немецкой разведке

Представители Федеральной разведывательной службы подтвердили факт о том, что дочь рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, Гудрун Бурвиц, имела опыт работы в немецкой разведке. По данным журналистов из Bild, девушка была принята на работу в ведомство в качестве секретарши, только под другим именем.

В Германии подтвердили факт о службе дочери Гиммлера в немецкой разведке


По словам главы отдела истории Федеральной разведывательной службы Бодо Хехельхаммера, Бурвиц была уволена в тот период, когда в Германии начали массово раскрывать фамилии, связанные с режимом нацизма.

Помимо этого сообщается, что Бурвиц была единственным ребенком Гиммлера, который родился в браке. Женщина дожила до 88 лет и умерла в мае текущего года. Немецкие журналисты отмечают ее причастность к митингам неонацистов и экстремистским организациям.
 
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Общество / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:05
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