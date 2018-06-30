Виктория Романец призналась, что любит дарить Антону Гусеву необычные и веселые подарки

«Лучше б свою фотку на бумаге распечатала: вместе навсегда. Что может быть романтичнее?», «Мда, Викащка, с тебя еще тот тролль!», «Очень символично, Гусь как раз только такие подарки и заслуживает», - писали они.

В Stories своего Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых показала презент, который купила для своего горячо любимого супруга Антона Гусева.При беглом рассмотрении, публика решила, что девушка купила две чашки с изображением себя и мужа. Однако первое впечатление оказалось обманчивым, поскольку на самом деле это были два красочных рулона мягкой туалетной бумаги с ярким красочным принтов в виде сердечек.Многие оценили юмор Виктории, в комментариях они оставили множество веселых отзывов и похвалили любимицу за такой подход к семейной жизни. Но нашлись и хейтеры, которым подобный подарок показался странным.Стоит отметить, что смеяться над Антоном любит не только Романец, но и ее мама. Всякий раз, когда она приезжает к ним в гости, то обязательно привозит разнообразные мягкие игрушки или сувенирные статуэтки в виде гусей, а когда сама ждет их в гости, то непременно готовит ему утку в яблоках.