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Суд признал Виталину Цымбалюк-Романовскую невиновной

Виталину Цымбалюк-Романовскую в суде признали невиновной. В деле бывшей жены Армена Джигарханяна суд не нашёл состава преступления.

Суд признал Виталину Цымбалюк-Романовскую невиновной


Пианистку Виталине Цымбарлюк-Романовской было предъявлено объявление в нарушении неприкосновенности частной жизни. Пианистка по данной статье могла лишиться свободы сроком на 2 года или заплатить штраф в сумме 200 000 рублей. Благодаря правильно построенной защите, Виталину признали невиновной.

Брак Армена Джигарханяна и Виталины Цымбарлюк-Романовской продлился всего один год. После развода Армен Джигарханян предъявил бывшей супруге обвинение в том, что она похитила 80 000 000 рублей.

Пианистка постоянно снимается в телепередачах, где ведутся разговоры о её разводе с Арменом Джигарханяном. В одной из программ на телевидении сообщили, что на этом музыкантша заработала 14 000 000 рублей.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 13:08
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