Суд признал Виталину Цымбалюк-Романовскую невиновной

Пианистку Виталине Цымбарлюк-Романовской было предъявлено объявление в нарушении неприкосновенности частной жизни. Пианистка по данной статье могла лишиться свободы сроком на 2 года или заплатить штраф в сумме 200 000 рублей. Благодаря правильно построенной защите, Виталину признали невиновной.Брак Армена Джигарханяна и Виталины Цымбарлюк-Романовской продлился всего один год. После развода Армен Джигарханян предъявил бывшей супруге обвинение в том, что она похитила 80 000 000 рублей.Пианистка постоянно снимается в телепередачах, где ведутся разговоры о её разводе с Арменом Джигарханяном. В одной из программ на телевидении сообщили, что на этом музыкантша заработала 14 000 000 рублей.