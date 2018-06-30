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Учёные: Виски может защитить от рака

Учёные из медицинского центра в Израиле провели исследование, показавшее, что виски может стать средством профилактики от рака. Оказалось, что этот алкогольный напиток содержит эллаговую кислоту, защищающую клетки от повреждений и мутаций.

Учёные: Виски может защитить от рака


Учёные нашли пользу от употребления виски. Исследования показали, что этот напиток может выступать в роли защиты от рака. Виски содержит эллаговую кислоту, оберегающую клетки от повреждений, которые способствуют развитию онкологических заболеваний. Также виски может служить в качестве профилактики возрастного слабоумия. Исследования показали, что лица, употребляющие в умеренных количествах этот напиток, более защищены от деменции чем те, кто вовсе отказался от алкоголя.

Учёные отмечают, что виски полезен также для здоровья сердца. Содержащиеся в нём антиоксиданты позволяют поддерживать уровень холестерина в норме. Напиток также считается безопасным и для диабетиков, так как в нём минимальное количество сахара и углеводов.
 
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 19:40
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