Гарик Харламов решил стать скучным моралистом

Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov) 29 Июн 2018 в 1:48 PDT

О решении завести отдельный аккаунт в Instagram для борцов за чистоту словесности и моралистов сообщил сам Гарик. По мнению резидента «Comedy Club», такие изменения обрадуют тех, кому становится плохо от его шуток и «разных обезьяньих какашек». Харламов в доказательство своих слов опубликовал видео, в котором прочитал стих с глубоким смыслом. Но большинству его подписчикам данное решения пришлись не по душе. Они просят шоумена продолжать радовать своими шутками и не становиться скучным.Поклонникам понравилось, как Харламов прочитал стих, но постоянно наблюдать за таким Гариком они не намерены. Лирический ролик в течение двенадцати часов сумел собрать свыше 500 тысяч отметок «Мне нравится» и более 1,5 тысяч комментариев.