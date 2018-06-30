Гарик Харламов решил стать скучным моралистом

Гарик Харламов принял решение обрадовать ту часть своих фолловеров, которым плохо от его шуток. Артист планирует завести отдельную страницу в соцсети, которая, как отмечает юморист, будет очень правильной, но скучной.
О решении завести отдельный аккаунт в Instagram для борцов за чистоту словесности и моралистов сообщил сам Гарик. По мнению резидента «Comedy Club», такие изменения обрадуют тех, кому становится плохо от его шуток и «разных обезьяньих какашек». Харламов в доказательство своих слов опубликовал видео, в котором прочитал стих с глубоким смыслом. Но большинству его подписчикам данное решения пришлись не по душе. Они просят шоумена продолжать радовать своими шутками и не становиться скучным.
Поклонникам понравилось, как Харламов прочитал стих, но постоянно наблюдать за таким Гариком они не намерены. Лирический ролик в течение двенадцати часов сумел собрать свыше 500 тысяч отметок «Мне нравится» и более 1,5 тысяч комментариев.