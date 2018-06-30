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Инженеры Google научили нейросеть раскрашивать на видео движущиеся объекты

Разработчики Google научили нейросеть раскрашиванию выбранных объектов, входящих в черно-белые видеоролики, а так же отслеживать их. Специалисты рассказали, что в настоящее время, одной из фундаментальных задач для компьютерных технологий, считается нахождение заранее определенных предметов на видео.

Согласно статьи, опубликованной зданием Venture Beat известно, что компанией Google удалось установить новое достижение в развитии искусственного интеллекта. Всем известно, что уже давно компьютеры научились возможности раскрашивания различных предметов или людей на статичных, монохромных фото, но на динамично перемещающихся объектах видео, данная задача решается намного сложнее. Инженерами Google создана система машинного обучения, которая находит и раскрашивает, по заранее определенному заданию, людей, автомобили, животных и многие другие неодушевленные движущиеся предметы.
Инженеры Google научили нейросеть раскрашивать на видео движущиеся объекты


Причем искусственный интеллект не требует задавать заранее метки, он использует их замену - стабилизирующиеся окклюзии, они же со временем запоминаются нейросетью. Так же отмечается, что данные способности ИИ продолжают развиваться Google, причем одновременно в нескольких направлениях. В этом году уже представлен Medical Brain, которым диагностируется прогноз состояния здоровья пациента, а так же вероятность летального исхода. Совсем недавняя разработка, представлена моделью для нейросети, которая позволяла ей восстанавливать фрагменты недостающих или утраченных участков на изображениях.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 19:20
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