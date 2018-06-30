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Котенок Алены Водонаевой за полгода вырос до невероятных размеров

Многие поклонники экс-участницы телепроекта «Дом-2» Алены Водонаевой знают, что она долгое время не решалась заводить домашних питомцев, однако несколько месяцев назад под напором сына и мужа Алексея Косинуса все же сдалась.

Девушка купила котенка породы мейн-кун в одном из питомников Владивостока и его доставили ей самолетом. Она долго не могла определиться с именем для нового члена семьи, но в конечном итоге его назвали Эскорбаром, как того хотел Богдан.

Котенок Алены Водонаевой за полгода вырос до невероятных размеров

С тех пор прошло уже полгода и все семейство души не чает в коте, который вырос до невероятных размеров и выглядит побольше многих пород собак. Нравится Эскобар и пользователям сети. Алена завела ему отдельную страницу в соцсети Instagram, на которую подписалось более 12 тысяч человек.

Стоит сказать, что своим котом Водонаева гордится не меньше, чем сыном, что вызывает у последнего ревность. По словам парня, раньше вся любовь мамы доставалась ему, а теперь ее приходится делить с Эскобаром.

Котенок Алены Водонаевой за полгода вырос до невероятных размеров

Также отметим, что фотографии и ролики с домашним любимцем часто появляются на страницах у супругов, что очень радует их подписчиков. В комментариях под ними практически отсутствуют какие-либо негативные комментарии, в то время как под другими публикациями их более чем достаточно.

«Он слишком прекрасен», «Просто красавец», «Роскошный котяра», «Двухметровый красавец», «Блин, начинаю хотеть мейнкуна, хотя я только собак люблю», «Это просто ваааау», «Боже, какой огромный он) Это точно кот?)», «Ну точно Булгаковский кот)», - реагируют на кота поклонники.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:41
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