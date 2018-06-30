Котенок Алены Водонаевой за полгода вырос до невероятных размеров

«Он слишком прекрасен», «Просто красавец», «Роскошный котяра», «Двухметровый красавец», «Блин, начинаю хотеть мейнкуна, хотя я только собак люблю», «Это просто ваааау», «Боже, какой огромный он) Это точно кот?)», «Ну точно Булгаковский кот)», - реагируют на кота поклонники.

Публикация от The Escobar Cat 🐾 (@theescobarcat) 27 Июн 2018 в 1:27 PDT

Девушка купила котенка породы мейн-кун в одном из питомников Владивостока и его доставили ей самолетом. Она долго не могла определиться с именем для нового члена семьи, но в конечном итоге его назвали Эскорбаром, как того хотел Богдан.С тех пор прошло уже полгода и все семейство души не чает в коте, который вырос до невероятных размеров и выглядит побольше многих пород собак. Нравится Эскобар и пользователям сети. Алена завела ему отдельную страницу в соцсети Instagram, на которую подписалось более 12 тысяч человек.Стоит сказать, что своим котом Водонаева гордится не меньше, чем сыном, что вызывает у последнего ревность. По словам парня, раньше вся любовь мамы доставалась ему, а теперь ее приходится делить с Эскобаром.Также отметим, что фотографии и ролики с домашним любимцем часто появляются на страницах у супругов, что очень радует их подписчиков. В комментариях под ними практически отсутствуют какие-либо негативные комментарии, в то время как под другими публикациями их более чем достаточно.