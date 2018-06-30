Учёные: Жители Кольского полуострова приносили в жертву богам импортное оружие
Учёные РАН изучили оружие, найденное на Кольском полуострове. Экспертиза показала, что кинжал и наконечники стрел были импортными - привезёнными из Скандинавии. Вероятнее всего, охотничье оружие было принесено в жертву богам.
Учёные уверены, что импортное оружие, найденное на Кольском полуострове, никогда не было использовано по предназначению. Вероятнее всего, кинжал и наконечники стрел использовались в ритуалах и были подношением богам. Анализ показал, что охотничье оружие было изготовлено из южно-шведского кремня, что подтвердило версию о том, что оно было изготовлено викингами.
Учёные рассказали, что оружие относится к бронзовому веку. Специалисты пока не выяснили, может ли быть оружие викингов связано с петроглифами, находящимися в этом регионе. Согласно одной из версий, кинжал и наконечники были там оставлены намеренно, что созвучно с мнением о жертве богам.