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Сегодня отмечается Международный день астероида

2 года назад представители генеральной ассамблеи ООН выделили в календаре 30 июня как Международный день астероида. Это было сделано в память о падении Тунгусского метеорита 30 июня 1908 года в районе реки Подкаменная Тунгуска. До сих пор ученые спорят о природе этого объекта.

Сегодня отмечается Международный день астероида


В честь этой даты специалисты из ESA представили подробную инфографику, которая показывает то, насколько могут быть опасными те или иные «космические гости» при падении на Землю. В презентации указано, какой уровень энергии может высвободиться при столкновении одного из таких тел и нашей планеты.

Сегодня отмечается Международный день астероида


На данный момент астрономы смогли опознать практически все большие астероиды, которые бы угрожали уничтожением жизни на Земле. Пока что ни одно подобное космическое тело не угрожает нашей планете. Несмотря на это, человечеству стоит опасаться объектов с диаметром поменьше, поскольку тело диаметром даже в 10 или 100 метров может нанести значительный вред.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:37
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