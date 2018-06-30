Эксперты назвали причины появления болевых ощущений у женщин во время секса

Врачи назвали основные причины появления данной проблемы, посоветовав женщинам обращать внимание на такие изменения в организме. Боль зачастую может появляться вследствие различных инфекций. Сюда входит гонорея, герпес, молочница, хламидиоз. Болевые ощущения при наличии заболевания присутствуют при половом акте, а также в повседневной жизни. Дискомфорт может также провоцировать гормональный сбой при менопаузе. Эксперты для предотвращения проблемы советуют применять специальные смазки, для предотвращения повреждения мягких тканей. Причиной боли может быть раздражение либо аллергия, которые вызваны контрацептивами либо средствами для интимной гигиены.Болезненные ощущения при интимной близости могут возникать вследствие неправильной работы кишечника либо воспалительного заболевания таза. Такая проблема может говорить про миому шейки матки. Медики рекомендуют сразу обратиться к специалисту за помощью, если боль долго не проходит и становится постоянной.