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Рианна воплощает сексуальные фантазии в своей новой коллекции

Поклонники Рианны несколько лет назад начали подозревать, что певица предпочитает разнообразить свою сексуальную жизнь. О своих пристрастиях исполнительница спела в песне «S&M», выпущенной в 2011 году.

Рианна воплощает сексуальные фантазии в своей новой коллекции


В тексте песни американской певицы имеется такая строчка: «но цепи и плети возбуждают меня». Многие поклонники Рианны тогда пытались найти смысл, отличающийся от очевидного, но по всей вероятности они ошибались. Свои эротические фантазии певица решила воплотить в коллекции секс-игрушек, которая выйдет под названием «Savage X Fenty».

Данная коллекция состоит из десяти предметов, в их числе сатиновые завязки, плётка, маска на глаза и пушистые наручники. Большинство предметов будут представлены в двух цветах – в черном и лиловом.

Коллекция секс-игрушек говорит о том, что Рианна не шутила в своих песнях, а открыто заявляла о своих пристрастиях.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 18:45
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