Рианна воплощает сексуальные фантазии в своей новой коллекции

В тексте песни американской певицы имеется такая строчка: «но цепи и плети возбуждают меня». Многие поклонники Рианны тогда пытались найти смысл, отличающийся от очевидного, но по всей вероятности они ошибались. Свои эротические фантазии певица решила воплотить в коллекции секс-игрушек, которая выйдет под названием «Savage X Fenty».Данная коллекция состоит из десяти предметов, в их числе сатиновые завязки, плётка, маска на глаза и пушистые наручники. Большинство предметов будут представлены в двух цветах – в черном и лиловом.Коллекция секс-игрушек говорит о том, что Рианна не шутила в своих песнях, а открыто заявляла о своих пристрастиях.