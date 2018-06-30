Компания Huawei обновит старые смартфоны до Android Oreo
Изначально, компанией Huawei было выбрано направление на создание как можно большего числа смартфонов. Причем модели должны были быть внешне необычными гаджетами, только программному обеспечению приходилось оставаться без перемен.
Одной цели компании Huawei удалось добиться, объемы выпуска действительно поражают, только так и остается довольно редким обновление программного обеспечения более старых моделей гаджетов. Для исправления данной оплошности, компанией опубликована информация, в которой подробно рассказано о телефонах, которые будут обновлены до Android Oreo.
Назначены мероприятия, по масштабному обновлению программного содержания телефонов, сроками на текущий год, конкретно - конец июня. Для обладателей Honor 8 и Honor Note 8, Huawei P9, Honor V, а так же Huawei P9 Plus и Honor 6X, будет доступна возможность получить долгожданные обновления операционной системы.
Информационное сообщение производителя не указывает, как жители из определенных регионов будут получать обновление, ведь скорость зависит от разницы в часовых поясах. Возможно, что загрузка будет доступна одновременно для всех устройств. Как предположили эксперты, первые, кто получит обновление ОС, будут жители Китая, а потом пользователи из других стран.
Одной цели компании Huawei удалось добиться, объемы выпуска действительно поражают, только так и остается довольно редким обновление программного обеспечения более старых моделей гаджетов. Для исправления данной оплошности, компанией опубликована информация, в которой подробно рассказано о телефонах, которые будут обновлены до Android Oreo.
Назначены мероприятия, по масштабному обновлению программного содержания телефонов, сроками на текущий год, конкретно - конец июня. Для обладателей Honor 8 и Honor Note 8, Huawei P9, Honor V, а так же Huawei P9 Plus и Honor 6X, будет доступна возможность получить долгожданные обновления операционной системы.
Информационное сообщение производителя не указывает, как жители из определенных регионов будут получать обновление, ведь скорость зависит от разницы в часовых поясах. Возможно, что загрузка будет доступна одновременно для всех устройств. Как предположили эксперты, первые, кто получит обновление ОС, будут жители Китая, а потом пользователи из других стран.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 18:15