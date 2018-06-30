Компания Huawei обновит старые смартфоны до Android Oreo

Одной цели компании Huawei удалось добиться, объемы выпуска действительно поражают, только так и остается довольно редким обновление программного обеспечения более старых моделей гаджетов. Для исправления данной оплошности, компанией опубликована информация, в которой подробно рассказано о телефонах, которые будут обновлены до Android Oreo.Назначены мероприятия, по масштабному обновлению программного содержания телефонов, сроками на текущий год, конкретно - конец июня. Для обладателей Honor 8 и Honor Note 8, Huawei P9, Honor V, а так же Huawei P9 Plus и Honor 6X, будет доступна возможность получить долгожданные обновления операционной системы.Информационное сообщение производителя не указывает, как жители из определенных регионов будут получать обновление, ведь скорость зависит от разницы в часовых поясах. Возможно, что загрузка будет доступна одновременно для всех устройств. Как предположили эксперты, первые, кто получит обновление ОС, будут жители Китая, а потом пользователи из других стран.