Похудевший Иосиф Кобзон едва не упал на похоронах Дементьева

Многие поклонники Иосифа Кобзона очень обеспокоены состоянием его здоровья, потому что артист на похоронах Андрея Дементьева едва не упал. Собравшиеся на прощальной церемонии со знаменитым поэтом заметили, что Кобзон еле стоял на ногах и выглядел очень исхудавшим. Невзирая на некоторую разницу в возрасте, Иосиф Давыдович поддерживал дружеские отношения с Дементьевым, которым при жизни было написано немало песен, исполняющихся певцом. В ходе прощания с поэтом Кобзон находился рядом с вдовой Аллой Пугач, при этом всячески поддерживал её. Кобзон находясь в шоковом состоянии, не мог самостоятельно подойти до гроба с усопшим, и поэтому, чтобы попрощаться с Дементьевым артисту понадобилась помощь охранника.Стоит напомнить, Кобзон сейчас борется с онкологией, из-за которой артисту несколько лет назад удалили мочевой пузырь.