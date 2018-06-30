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Дарья Пынзарь шокировала поклонников своими бровями

Знаменитая экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь опубликовала в своем микроблоге Instagram новый снимок в подписи, к которому она поинтересовалась у своих поклонников, нравятся ли им ее брови.

Дарья Пынзарь шокировала поклонников своими бровями

Интернет-пользователи были шокированы, когда увидели, что брови звезды телестройки находятся в весьма неухоженном и жутком состоянии.

Дарья всегда была интересна фанатам «Дома-2», а еще во время своего участия в проекте - обрела огромное количество поклонников. В соцсети у бывшей участницы телестройки свыше 3 миллионов фолловеров, которых постоянно она радует снимками и видеороликами.

Не так давно теледива опубликовала на своей страничке фото, на котором она изображена в ярко-красном платье. Образ Пынзарь дополнил весьма броский макияж. В комментарии к снимку Дарья предложила поклонникам обсудить ее брови.

Дарья Пынзарь шокировала поклонников своими бровями

К слову, подписчики не заставили себя долго ждать и тут же написали в комментариях, что не понимают, как Даша могла так ужасно накрасить брови, которые ей совсем не идут, да и к тому же старят и уродуют ее.

Некоторые Интернет-пользователи решили, что экс-участница телепроекта просто решила поднять настроение преданным фанатам и специально нарисовала настолько большие и яркие брови. Они поддержали настроение Даши, написав, что ей очень к лицу такой макияж.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:17
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