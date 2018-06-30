Смартфон Red Hydrogen One получит процессор Snapdragon 835

Сообщается, что смартфон прошел необходимые тесты и после них была выдана некоторая информация о технической основе будущей новинки. Стоит отметить, что процессор Qualcomm Snapdragon 835 является прошлогодним, но несмотря на это он относится к числу флагманских платформ и обладает достаточной производительностью.Помимо этого есть информация о том, что девайс обзаведется модулем оперативной памяти с объемом в 6 гигабайт, а в качестве операционной системы будет представлена платформа Android 8.1.Напомним, что главной особенностью Red Hydrogen One станет наличие голографического дисплея. Смартфон позволит пользователю подключать различные внешние модули. Корпус новинки получит уникальный дизайн и материалы.