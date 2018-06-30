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Смартфон Red Hydrogen One получит процессор Snapdragon 835

Стало известно, что новый мобильный аппарат Red Hydrogen One будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 835. Информация была предоставлена специалистами популярного бенчмарка Geekbench.

Смартфон Red Hydrogen One получит процессор Snapdragon 835


Сообщается, что смартфон прошел необходимые тесты и после них была выдана некоторая информация о технической основе будущей новинки. Стоит отметить, что процессор Qualcomm Snapdragon 835 является прошлогодним, но несмотря на это он относится к числу флагманских платформ и обладает достаточной производительностью.

Помимо этого есть информация о том, что девайс обзаведется модулем оперативной памяти с объемом в 6 гигабайт, а в качестве операционной системы будет представлена платформа Android 8.1.

Напомним, что главной особенностью Red Hydrogen One станет наличие голографического дисплея. Смартфон позволит пользователю подключать различные внешние модули. Корпус новинки получит уникальный дизайн и материалы.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:45
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