Xiaomi предложит универсальный водонепроницаемый чехол для гаджетов за $5

Неприглядность аксессуара обуславливается его водонепроницаемостью, позволяющей заниматься подводной съемкой. Данный аксессуар подходит для устройств, чья диагональ составляет не более 6 дюймов. Такие ограничения имеются из-за габаритов аксессуара, не допускающих использование устройств с большим экраном. Для изготовления «чехла сумки» с шнурком для фиксации использовался полиуретан. Он обладает прозрачной передней частью, аналогичной вставкой под камеру сзади. Чехол обеспечивает желаемую реакцию в случае касания к дисплею устройства через полиуретан. В случае погружения гаджета в воду отзывчивость экрана останется на аналогичном уровне.Специалисты для испытаний нового водонепроницаемого чехла провели десятичасовое тестирование, подтвердившее надежность новинки. Данный чехол предложат в сером и черном цвете. На китайском рынке цена чехла составит 5 долларов.