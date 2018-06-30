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Xiaomi предложит универсальный водонепроницаемый чехол для гаджетов за $5

Перечень аксессуаров, которые предлагает компания Xiaomi в дополнение к современным смартфонам, пополнился новинкой. Речь идёт про универсальный чехол, который предназначен для гаджета, а также прочих ценных вещей.

Xiaomi предложит универсальный водонепроницаемый чехол для гаджетов за $5


Неприглядность аксессуара обуславливается его водонепроницаемостью, позволяющей заниматься подводной съемкой. Данный аксессуар подходит для устройств, чья диагональ составляет не более 6 дюймов. Такие ограничения имеются из-за габаритов аксессуара, не допускающих использование устройств с большим экраном. Для изготовления «чехла сумки» с шнурком для фиксации использовался полиуретан. Он обладает прозрачной передней частью, аналогичной вставкой под камеру сзади. Чехол обеспечивает желаемую реакцию в случае касания к дисплею устройства через полиуретан. В случае погружения гаджета в воду отзывчивость экрана останется на аналогичном уровне.

Специалисты для испытаний нового водонепроницаемого чехла провели десятичасовое тестирование, подтвердившее надежность новинки. Данный чехол предложат в сером и черном цвете. На китайском рынке цена чехла составит 5 долларов.
 
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Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:15
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