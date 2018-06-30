Дарья Пынзарь не доверяет турецким салонам красоты

Исходя из этого ее подписчики сделали вывод, что девушка не доверяет турецким салонам свой внешний вид. Причем то ли из-за того, что они по-своему делают привычные ей манипуляции, то ли она просто не может объяснить, чего она хочет.На этот раз Даша отправилась в Москву, дабы вслед за своими подругами избавиться от нарощенных волос, дабы дать голове отдохнуть. Поэтому в ближайшие несколько месяцев поклонники смогут увидеть свою любимицу с натуральной длиной и стрижкой каре.Кроме салона красоты, Пынзарь также посетит несколько светских мероприятий, а также встретится со своими подругами, среди которых Ксении Бородиной может не оказаться, поскольку в Сети давно уже ходят слухи, что они поссорились и теперь отдыхают в разных кругах.