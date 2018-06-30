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Дарья Пынзарь не доверяет турецким салонам красоты

Вот уже почти полгода бывшая звезда реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь живет со своими сыновьями в турецкой Алании, однако два раза в месяц возвращается на несколько дней в столицу, где первым делом посещает салон красоты, дабы привести свои волосы, ногти и ресницы в порядок.

Исходя из этого ее подписчики сделали вывод, что девушка не доверяет турецким салонам свой внешний вид. Причем то ли из-за того, что они по-своему делают привычные ей манипуляции, то ли она просто не может объяснить, чего она хочет.

Дарья Пынзарь не доверяет турецким салонам красоты

На этот раз Даша отправилась в Москву, дабы вслед за своими подругами избавиться от нарощенных волос, дабы дать голове отдохнуть. Поэтому в ближайшие несколько месяцев поклонники смогут увидеть свою любимицу с натуральной длиной и стрижкой каре.

Кроме салона красоты, Пынзарь также посетит несколько светских мероприятий, а также встретится со своими подругами, среди которых Ксении Бородиной может не оказаться, поскольку в Сети давно уже ходят слухи, что они поссорились и теперь отдыхают в разных кругах.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:00
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