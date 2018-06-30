Уфологи: На спутнике Урана Титании обнаружили город из куполов

Информация про город куполов обнародовали в рамках портала организации, которая именуется National Oceanic Atmospheric Administration. Специалисты организации отмечают, что снимки изначально были сильно затемнены. Однако в ходе обработки на них стали заметны очертания огромных строений. Как стало известно, купола расположены в кратере, а также выполнены из специального блестящего материала, который визуально напоминает металл.Согласно предположениям уфологов, город может защищать силовое поле, которое не даёт возможность запечатлеть его. Точный размер строений довольно сложно определить. Дело в том, что большая их часть на снимках находится в тени по отношению к находящимся рядом возвышенностям.