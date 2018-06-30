Уфологи: На спутнике Урана Титании обнаружили город из куполов
На спутнике Урана обнаружили город, который состоит из огромных куполов. Уфологи отмечают, что объект может являться инопланетной базой, потому что в нем строения имеют правильную форму.
Информация про город куполов обнародовали в рамках портала организации, которая именуется National Oceanic Atmospheric Administration. Специалисты организации отмечают, что снимки изначально были сильно затемнены. Однако в ходе обработки на них стали заметны очертания огромных строений. Как стало известно, купола расположены в кратере, а также выполнены из специального блестящего материала, который визуально напоминает металл.
Согласно предположениям уфологов, город может защищать силовое поле, которое не даёт возможность запечатлеть его. Точный размер строений довольно сложно определить. Дело в том, что большая их часть на снимках находится в тени по отношению к находящимся рядом возвышенностям.