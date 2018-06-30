Наталья Рудова опубликовала ролик из бассейна, в котором выглядит на пике своей сексуальности

Публикация от rudovanata (@rudovanata) 29 Июн 2018 в 7:52 PDT

Наталья Рудова в рамках Instagram обнародовала очень сексуальный ролик. Видео демонстрирует звезду популярного сериала «Татьянин день», во время того, как она выплывает на поверхность бассейна. Актриса специально сняла ролик в замедленной съёмке, где она показывает все прелести и изгибы своего тела, при этом эротично поглядывает в объектив камеры. В описании публикации Наталья сообщила, что очень любит себя, а также советует всем именно так делать. Ролик за 5 часов собрал около 330 тысяч лайков и свыше 290 комментариев. Подписчики Рудовой заметили, что тридцатичетырехлетняя актриса сейчас находится на пике сексуальности.Однако в комментариях также появились критические отзывы. В них фанаты заявили, что для такой высокой самооценки у Рудовой имеется маленький размер груди, и поэтому ей советуют пересмотреть отношение к своей фигуре.