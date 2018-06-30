АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прототипами поручика Ржевского были скандальные представители старинного дворянского рода
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Наталья Рудова опубликовала ролик из бассейна, в котором выглядит на пике своей сексуальности

Наталья Рудова порадовала поклонников в замедленной съёмке своим обнажённым телом.

Наталья Рудова опубликовала ролик из бассейна, в котором выглядит на пике своей сексуальности


Наталья Рудова в рамках Instagram обнародовала очень сексуальный ролик. Видео демонстрирует звезду популярного сериала «Татьянин день», во время того, как она выплывает на поверхность бассейна. Актриса специально сняла ролик в замедленной съёмке, где она показывает все прелести и изгибы своего тела, при этом эротично поглядывает в объектив камеры. В описании публикации Наталья сообщила, что очень любит себя, а также советует всем именно так делать. Ролик за 5 часов собрал около 330 тысяч лайков и свыше 290 комментариев. Подписчики Рудовой заметили, что тридцатичетырехлетняя актриса сейчас находится на пике сексуальности.

Наталья Рудова опубликовала ролик из бассейна, в котором выглядит на пике своей сексуальности


Однако в комментариях также появились критические отзывы. В них фанаты заявили, что для такой высокой самооценки у Рудовой имеется маленький размер груди, и поэтому ей советуют пересмотреть отношение к своей фигуре.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные разгадали феномен древних катакомб на горе
Американская компания работает над парящим крылом
Супруги Погребняк наслаждаются семейным отдыхом в
Зрители назвали новенькую участницу Алину
Xiaomi предложит универсальный водонепроницаемый
Торчащие рёбра Полины Гагариной шокировали
Виктория Дайнеко предстала в необычном образе
Учёные: Соглашаться на секс стоит на третьем
Уфологи: На спутнике Урана Титании обнаружили
Максим Галкин удивил фанатов необычным
Учёные нашли доказательства принесения
Специально к ЧМ-2018, Ольга Бузова добавила в
Наталья Рудова опубликовала ролик из бассейна, в
Олег Газманов показал накаченный торс на отдыхе в
Фанаты гадают, по кому скучает Ольга Бузова
Внезапно похудевший Николай Басков удивил фанатов
Корова год прожила в лесу, практически
Ресторан Ольги Бузовой теперь доставит еду на дом
Дарья Мороз порадовала фанатов обнажённым снимком
«Замуж за Бузову»: известны имена олигархов,
Учёные: Гормон счастья дофамин учит человека
Самые молодые российские клиенты Ford выбирают
Адвокат Александр Добровинский раскрыл причину
Guardian сообщает про завершение обследований
Егор Холявин похвастался, что увеличил размер
Учёные не нашли объяснения подводной аномалии в
Актёр Джим Керри станет противником Sonic the
Роман Гриценко заявил, что хочет стать коллегой
Татьяна Лазарева отказывается от инвалидности
OnePlus планирует выпуск в 2019 году первого
Просмотреть все новости