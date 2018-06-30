Внезапно похудевший Николай Басков удивил фанатов

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) 29 Июн 2018 в 7:35 PDT

Свой отпуск Басков решил провести на европейском острове Сардиния, который он считает самым лучшим местом на планете. Артисту нравится, что на острове присутствуют такие сочетания как море, горы и чистый воздух, благодаря этому отдых становится более разнообразным. В конце видео, находясь на палубе яхты, Басков принял решение спеть своим фанатам, что получилось у него со второго раза. Подписчики рады, что наконец-то певец отправился в отпуск, однако в комментариях они обсуждали совсем другое.Многих фанатов удивило то, как Басков смог так резко похудеть. Поклонники попросили Николая поделиться секретом, как быстро скинуть лишний вес. Однако те фолловеры, которых не интересует похудение, поблагодарили артиста за исполнение песни, а также за интересное видео.