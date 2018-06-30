Появились слухи, что Сергей Кучеров покинул «Дом-2» после голосования
Участники реалити-шоу «Дом-2» проголосовали против Сергея Кучерова, не дав ему возможности строить отношения на глазах у Юлии Ефременковой.
Не так давно на Поляну вернулись Ирина Пинчук и Сергей Кучеров, которые решили еще раз построить свою любовь. В обоих случаях прошлый опыт оказался неудачным. Вот только у Сергея, в отличие от Ирины, была возможность жениться и завести семью, однако он предпочел легкомысленные загулы.
В течение нескольких дней снова оказавшиеся на Поляне участники получили возможность проявить себя. Пинчук напоминала всем, что ждет Романа, который слегка испортил ее возвращение. Участник уехал на кастинг в Петербург, оставив девушку ожидать его в стенах проекта.
Вот только перед отъездом Рома обратился к коллегам с просьбой поддержать Иру и отметил, что очень хочет увидеть ее, когда вернется. По всей видимости, участники прислушались к нему, и Пинчук действительно осталась на проекте. Да и в разговоре с Ольгой Бузовой парень ясно дал понять, что имеет серьезные планы на девушку.
А вот у Сергея Кучерова все не так гладко. Судя по видеоролику, просочившемуся в Сеть, большинство участников реалити-шоу «Дом-2» во время ток-шоу «Естественный отбор» проголосовали против возвращения Сергея. А это значит, что не суждено парню остаться на Поляне.
Однако какой именно будет результат, станет ясно лишь в субботу. Анонс выпуска телестройки оборвался на словах телеведущей: «На нашем проекте остается…»
Не так давно на Поляну вернулись Ирина Пинчук и Сергей Кучеров, которые решили еще раз построить свою любовь. В обоих случаях прошлый опыт оказался неудачным. Вот только у Сергея, в отличие от Ирины, была возможность жениться и завести семью, однако он предпочел легкомысленные загулы.
В течение нескольких дней снова оказавшиеся на Поляне участники получили возможность проявить себя. Пинчук напоминала всем, что ждет Романа, который слегка испортил ее возвращение. Участник уехал на кастинг в Петербург, оставив девушку ожидать его в стенах проекта.
Вот только перед отъездом Рома обратился к коллегам с просьбой поддержать Иру и отметил, что очень хочет увидеть ее, когда вернется. По всей видимости, участники прислушались к нему, и Пинчук действительно осталась на проекте. Да и в разговоре с Ольгой Бузовой парень ясно дал понять, что имеет серьезные планы на девушку.
А вот у Сергея Кучерова все не так гладко. Судя по видеоролику, просочившемуся в Сеть, большинство участников реалити-шоу «Дом-2» во время ток-шоу «Естественный отбор» проголосовали против возвращения Сергея. А это значит, что не суждено парню остаться на Поляне.
Однако какой именно будет результат, станет ясно лишь в субботу. Анонс выпуска телестройки оборвался на словах телеведущей: «На нашем проекте остается…»
«Хорошо, что Кучерова выгнали. Ему там делать нечего», «Кучеров вернулся, чтоб опозориться», «В принципе, все нормально. У Ирки на проекте будущее есть, а Кучеров вообще не должен был возвращаться», «Теперь Серега еще больше на всех осерчает», - высказались зрители.