Появились слухи, что Сергей Кучеров покинул «Дом-2» после голосования

«Хорошо, что Кучерова выгнали. Ему там делать нечего», «Кучеров вернулся, чтоб опозориться», «В принципе, все нормально. У Ирки на проекте будущее есть, а Кучеров вообще не должен был возвращаться», «Теперь Серега еще больше на всех осерчает», - высказались зрители.

Не так давно на Поляну вернулись Ирина Пинчук и Сергей Кучеров, которые решили еще раз построить свою любовь. В обоих случаях прошлый опыт оказался неудачным. Вот только у Сергея, в отличие от Ирины, была возможность жениться и завести семью, однако он предпочел легкомысленные загулы.В течение нескольких дней снова оказавшиеся на Поляне участники получили возможность проявить себя. Пинчук напоминала всем, что ждет Романа, который слегка испортил ее возвращение. Участник уехал на кастинг в Петербург, оставив девушку ожидать его в стенах проекта.Вот только перед отъездом Рома обратился к коллегам с просьбой поддержать Иру и отметил, что очень хочет увидеть ее, когда вернется. По всей видимости, участники прислушались к нему, и Пинчук действительно осталась на проекте. Да и в разговоре с Ольгой Бузовой парень ясно дал понять, что имеет серьезные планы на девушку.А вот у Сергея Кучерова все не так гладко. Судя по видеоролику, просочившемуся в Сеть, большинство участников реалити-шоу «Дом-2» во время ток-шоу «Естественный отбор» проголосовали против возвращения Сергея. А это значит, что не суждено парню остаться на Поляне.Однако какой именно будет результат, станет ясно лишь в субботу. Анонс выпуска телестройки оборвался на словах телеведущей: «На нашем проекте остается…»