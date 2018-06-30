АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прототипами поручика Ржевского были скандальные представители старинного дворянского рода
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Дарья Мороз порадовала фанатов обнажённым снимком в воде

Дарья Мороз продемонстрировала фанатам снимок, на котором она запечатлен обнажённая в воде. Известная актриса не постеснялась выставить свою грудь на всеобщее обозрение.

Дарья Мороз порадовала фанатов обнажённым снимком в воде


Популярная российская актриса Дарья Мороз на своей странице в Instagram опубликовала снимок, где она изображена обнажённой, чем порадовала своих многочисленных подписчиков. На фотографии актриса лежит в воде, погрузив в неё наполовину своё тело.

Многие поклонники актрисы удивились тому, что Дарья полностью обнажилась для фотосессии, при этом она запечатлена в такой позе, которая демонстрирует её грудь. Сама актриса указала, что она считает данную фотографию потрясающе красивой. За это её многие фанаты обвинили в нарциссизме.

В комментариях к данной фотографии пользователи оставили критикующие замечания в адрес Дарьи Мороз. Многие решили, что актриса решила поднять свою популярность, запечатлев себя обнажённой. Однако некоторым подписчикам понравился данный снимок Дарьи, они написали в комментариях, что с нетерпением ждут новых откровенных фотографий.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 16:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные разгадали феномен древних катакомб на горе
Американская компания работает над парящим крылом
Супруги Погребняк наслаждаются семейным отдыхом в
Зрители назвали новенькую участницу Алину
Xiaomi предложит универсальный водонепроницаемый
Торчащие рёбра Полины Гагариной шокировали
Виктория Дайнеко предстала в необычном образе
Учёные: Соглашаться на секс стоит на третьем
Уфологи: На спутнике Урана Титании обнаружили
Максим Галкин удивил фанатов необычным
Учёные нашли доказательства принесения
Специально к ЧМ-2018, Ольга Бузова добавила в
Наталья Рудова опубликовала ролик из бассейна, в
Олег Газманов показал накаченный торс на отдыхе в
Фанаты гадают, по кому скучает Ольга Бузова
Внезапно похудевший Николай Басков удивил фанатов
Корова год прожила в лесу, практически
Ресторан Ольги Бузовой теперь доставит еду на дом
Дарья Мороз порадовала фанатов обнажённым снимком
«Замуж за Бузову»: известны имена олигархов,
Учёные: Гормон счастья дофамин учит человека
Самые молодые российские клиенты Ford выбирают
Адвокат Александр Добровинский раскрыл причину
Guardian сообщает про завершение обследований
Егор Холявин похвастался, что увеличил размер
Учёные не нашли объяснения подводной аномалии в
Актёр Джим Керри станет противником Sonic the
Роман Гриценко заявил, что хочет стать коллегой
Татьяна Лазарева отказывается от инвалидности
OnePlus планирует выпуск в 2019 году первого
Просмотреть все новости