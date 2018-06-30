Подписчиков Ксении Бородиной очень взволновали синяки под глазами у маленькой Теоны

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 28 Июн 2018 в 2:21 PDT

В список таких селебрити можно отнести и ведущую телепроекта «Дом-2» Ксению Бородину, которая с появлением на свет Теоны стала вдвойне популярной, так как малышка растет очень любознательной, веселой и активной.Подписчики всегда с нетерпением ждут появления новых роликов или фотографий с участием этой голубоглазой девчушки и переживают, когда ее родители не берут куда-то с собой, оставляя дома с няней.Сама теледива прекрасно понимает, что на данный момент ее блог популярен благодаря дочерям, а потому с радостью делится с поклонниками новым контентом с участием Теи или Маруси.Так, к примеру, на днях Ксения опубликовала видео, на котором двухлетняя малышка смешно рассуждает на тему того, что она выросла, однако все равно остается маленькой. Это вызвало бурю эмоций у фанатов, которую они выплеснули в комментариях.Теону назвали ангелочком, солнышком, красавицей, принцессой, маминым солнышком и другими ласковыми прозвищами, отмечая, что она очень артистична и феноменально похожа на своего отца Курбана Омарова.Однако более внимательные пользователи Сети разглядели на лице у малышки синяки под глазами, которые у взрослых появляются в следствии хронического недосыпа и усталости. Они посоветовали Бородиной обратить на это внимание и отвести дочь в больницу, дабы найти причину их появления.