Самые молодые российские клиенты Ford выбирают версию Fiesta

В Российской Федерации средний возраст владельцев авто Ford Fiesta составляет 34 года. Чаще всего Focus покупают жители государства возрастом 35 лет. Версии Mondeo отдают боьшее предпочтение автомобилисты, возраст которых составляет 36 лет. Чаще всего кроссовер Explorer приобретают 39-летние российские автолюбители. Модель Kuga чаще покупают сорокалетние россияне. Средний возраст владельца авто марки Ford в Российской Федерации составляет 36 лет. Данная цифра является аналогичной общероссийскому показателю среди всех авто. Перечисленные результаты получили на основе результатов опросов в РФ, в которых участвовало 163 000 автомобилистов от 18 лет до 65 лет.Версия Ford Fiesta является компактным хэтчбеком, оснащенным двигателем на 100 л.с. На 100 км пути мотор авто расходует 4,3 л горючего.