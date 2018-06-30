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Адвокат Александр Добровинский раскрыл причину скандала в семье Кержаковых

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал разгоревшийся скандал между российским футболистом Александром Кержаковым и его женой Миланой. По его словам, причиной ссоры являются деньги.

Адвокат Александр Добровинский раскрыл причину скандала в семье Кержаковых


В рамках Instagram Добровинский поместил большой пост, где высказался о скандале в семье Кержаковых. Адвокат поддерживает супругу футболиста Милану. Адвокат сообщает, что изначально в семье Кержаковых все было хорошо. Спортсмен постоянно переводил супруге приличную сумму денег. Потом начались ссоры, которые после смерти папы Миланы только усилились. Мужчина являлся авторитетом, как для дочери, так и для зятя.

Адвокат Александр Добровинский раскрыл причину скандала в семье Кержаковых


Через время Александр бросил супругу, после чего потребовал вернуть деньги, которые он раньше переводил ей на счет. Милана отказалась, потому что осталась одна с сыном. Кержаков решил забрать ребенка, заявив, что отдаст ей сына тогда, когда получит свои деньги обратно.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:45
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