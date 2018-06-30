Адвокат Александр Добровинский раскрыл причину скандала в семье Кержаковых

В рамках Instagram Добровинский поместил большой пост, где высказался о скандале в семье Кержаковых. Адвокат поддерживает супругу футболиста Милану. Адвокат сообщает, что изначально в семье Кержаковых все было хорошо. Спортсмен постоянно переводил супруге приличную сумму денег. Потом начались ссоры, которые после смерти папы Миланы только усилились. Мужчина являлся авторитетом, как для дочери, так и для зятя.Через время Александр бросил супругу, после чего потребовал вернуть деньги, которые он раньше переводил ей на счет. Милана отказалась, потому что осталась одна с сыном. Кержаков решил забрать ребенка, заявив, что отдаст ей сына тогда, когда получит свои деньги обратно.