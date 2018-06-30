Григорий Лепс раскрыл детали драки в «Шереметьево»

Лепс рассказал все детали драки с его участием на YouTube-шоу GAZLIVE, которая произошла в аэропорту «Шереметьево». Выяснилось, что артист путешествует без охранников, вследствие этого он оказался в очень щепетильной ситуации в аэропорту, где он не поделил место в очереди с мужчиной. Григорий набросился на пассажира и предложил ему выйти из здания для того, чтобы разобраться, потому что в нём дежурят охранники. Григорий Лепс, выйдя из аэропорта, не дождался своего обидчика, потому что его жена не разрешила постоять за себя.Многие фанаты также были шокированы заявлением артиста. Он поведал, что в молодости он часто выступал в состоянии алкогольного опьянения. Но, по заверениям Лепса, больше он такого себе не позволяет, так как уважительно относится к своему зрителю.