Григорий Лепс раскрыл детали драки в «Шереметьево»
Знаменитый эстрадный певец Григорий Лепс набросился на пассажира, который не проявил к артисту уважения.
Лепс рассказал все детали драки с его участием на YouTube-шоу GAZLIVE, которая произошла в аэропорту «Шереметьево». Выяснилось, что артист путешествует без охранников, вследствие этого он оказался в очень щепетильной ситуации в аэропорту, где он не поделил место в очереди с мужчиной. Григорий набросился на пассажира и предложил ему выйти из здания для того, чтобы разобраться, потому что в нём дежурят охранники. Григорий Лепс, выйдя из аэропорта, не дождался своего обидчика, потому что его жена не разрешила постоять за себя.
Многие фанаты также были шокированы заявлением артиста. Он поведал, что в молодости он часто выступал в состоянии алкогольного опьянения. Но, по заверениям Лепса, больше он такого себе не позволяет, так как уважительно относится к своему зрителю.