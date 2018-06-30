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OnePlus планирует выпуск в 2019 году первого смартфон с поддержкой 5G

Известным китайским производителем решено не дожидаться утвердительных результатов тестирования стандарта 5G, который только начинает экспериментальное внедрение, и рассказать про приятие решения, по скорому анонсу смартфона, работающего с использование сетей пятого поколения, причем произойти это может уже через год.

Информацию подтверждает генеральный директор OnePlus Пит Лау, относительно выпуска компанией новой модели первого смартфона, поддерживающего 5G, в период следующего года. Информация из сообщений Android Authority.
OnePlus планирует выпуск в 2019 году первого смартфон с поддержкой 5G


Лау расскзал, что компанией ведется активное сотрудничество с представителями американского производителя процессоров Qualcomm. К примеру, модель последнего флагмана вендора - OnePlus 6, оснастили разработкой чипа Snapdragon 845. У Лау есть надежда, что инженеры компании в скоро время выпустят процессор, способный поддерживать работу сетей пятого поколения.

Скорее всего, следующий вариант девайса вендора выйдет эксклюзивно, только для местных операторов американских абонентов. Причем амбициозные планы, реализовать которые собирается руководство OnePlus, заставляют экспертов предположить, что наличие разногласий по экономическим вопросам между американским и китайским правительством, может повлиять сроки релиза нового аппарата.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 15:15
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