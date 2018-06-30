Сына Филиппа Киркорова на день рождения задарили игрушечными машинами

Филипп Киркоров в своем аккаунте обнародовал фото со дня рождения сына Мартина. На снимках запечатлено среди подарков больше всего игрушечных авто. Это удивило фанатов, отметивших, что у приглашенных гостей явно отсутствовала фантазия. По их мнению, они дарили как по заказу, а именно то, чем больше всего интересуется сын Киркорова. Поп-король рассказал, что праздник прошел в семейном кругу. Единственной знаменитостью среди перечисленных гостей является израильская исполнительница песен Дафна Декель.Киркоров также поздравит Мартина и на своём концерте. Он должен пройти вечером в Тель-Авиве. Фолловеры в свою очередь подчеркнули, что ради праздника сына надо было не совмещать работу с днем рождения ребёнка.