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Сына Филиппа Киркорова на день рождения задарили игрушечными машинами

Именины Мартина отмечали на территории Израиля в городе Тель-Авива. Мальчику исполнилось шесть лет. Киркоров в своем микроблоге продемонстрировал снимок с подарками, на котором больше всего присутствовало именно игрушечных машинок.

Сына Филиппа Киркорова на день рождения задарили игрушечными машинами


Филипп Киркоров в своем аккаунте обнародовал фото со дня рождения сына Мартина. На снимках запечатлено среди подарков больше всего игрушечных авто. Это удивило фанатов, отметивших, что у приглашенных гостей явно отсутствовала фантазия. По их мнению, они дарили как по заказу, а именно то, чем больше всего интересуется сын Киркорова. Поп-король рассказал, что праздник прошел в семейном кругу. Единственной знаменитостью среди перечисленных гостей является израильская исполнительница песен Дафна Декель.

Сына Филиппа Киркорова на день рождения задарили игрушечными машинами


Киркоров также поздравит Мартина и на своём концерте. Он должен пройти вечером в Тель-Авиве. Фолловеры в свою очередь подчеркнули, что ради праздника сына надо было не совмещать работу с днем рождения ребёнка.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:00
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