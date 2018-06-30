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Ольга Бузова похвалила страну за достойное проведение ЧМ-2018, чем вызвала бурные обсуждения в Сети

З2-летняя ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова спровоцировала бурные обсуждения в социальной сети Instagram. Девушка заявила, что гордится своей страной, поскольку она смогла организовать Чемпионат мира по футболу на высочайшем уровне не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах тоже.

«Слышу много хороших отзывов про Калининград, Самару, Волгоград и многие другие города, особенно, от иностранцев. Многие хотят вернуться после ЧМ. Говорят, что нет очередей на стадионах, везде понятная навигация, а наши волонтеры — это вообще отдельная любовь», - написала она.

Ольга Бузова похвалила страну за достойное проведение ЧМ-2018, чем вызвала бурные обсуждения в Сети

В дополнение к своему посту теледива прикрепила свой снимок, на котором она позировала в костюме черлидерши с большим номером «1» на груди.

Комментируя слова Оли, многие согласились с тем, что Россия действительно показала себя с наилучшей своей стороны, однако отметили, что это далеко не новость, поскольку организация таких международных соревнований всегда проводилась на высочайшем уровне, начиная с Олимпиады-80.

Ольга Бузова похвалила страну за достойное проведение ЧМ-2018, чем вызвала бурные обсуждения в Сети

Но нашлись и те, кто поспешил заявить, что ничего хорошего для россиян в Мундиале нет, поскольку из-за обилия иностранцев в городах, где проходят матчи, на улицах лежит огромное количество мусора, весь транспорт стоит в пробках, а празднования побед длятся полночи, что мешает обычным людям спать.

Однако не все поддерживают таких пессимистично настроенных пользователей сети. По мнению большинства, смотреть на событие такого уровня необходимо совсем с другой стороны, поскольку гордиться действительно есть чем. Вся возведенная инфраструктура останется в стране и будет приносить пользу еще многие годы, а приезжие иностранцы будут вспоминать о России, как о самом гостеприимном и щедром государстве.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 11:01
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