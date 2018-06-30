Ольга Бузова похвалила страну за достойное проведение ЧМ-2018, чем вызвала бурные обсуждения в Сети

«Слышу много хороших отзывов про Калининград, Самару, Волгоград и многие другие города, особенно, от иностранцев. Многие хотят вернуться после ЧМ. Говорят, что нет очередей на стадионах, везде понятная навигация, а наши волонтеры — это вообще отдельная любовь», - написала она.

В дополнение к своему посту теледива прикрепила свой снимок, на котором она позировала в костюме черлидерши с большим номером «1» на груди.Комментируя слова Оли, многие согласились с тем, что Россия действительно показала себя с наилучшей своей стороны, однако отметили, что это далеко не новость, поскольку организация таких международных соревнований всегда проводилась на высочайшем уровне, начиная с Олимпиады-80.Но нашлись и те, кто поспешил заявить, что ничего хорошего для россиян в Мундиале нет, поскольку из-за обилия иностранцев в городах, где проходят матчи, на улицах лежит огромное количество мусора, весь транспорт стоит в пробках, а празднования побед длятся полночи, что мешает обычным людям спать.Однако не все поддерживают таких пессимистично настроенных пользователей сети. По мнению большинства, смотреть на событие такого уровня необходимо совсем с другой стороны, поскольку гордиться действительно есть чем. Вся возведенная инфраструктура останется в стране и будет приносить пользу еще многие годы, а приезжие иностранцы будут вспоминать о России, как о самом гостеприимном и щедром государстве.