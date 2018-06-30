Apple проведет полное обновление приложение «Карты»

От специалистов Apple нет точной информации, связанной с раскрытие деталей по ситуации, а так же обоснования выбора данного региона США для базисной территории, где будет проведено тестирование обновленного приложения. Но из информации, сообщенной для журналистов известно, что уже в ближайшее время доступ к обновленному функционалу «Карт» будет доступен американцам всей территории Штатов.В планах специалистов добавление в приложение «Карты» новой функции панорам, возможности которых не только в обозрении дорог, но и поиска различных мест для отдыха, а так же национальных и городских парков. В ходе реализации мероприятий по выпуску обновленной ОС, журналисты будут получать доступ к детальной информации, относительно перезапуска картографического сервиса.