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Apple проведет полное обновление приложение «Карты»

Техническими экспертами корпорации Apple запланировано проведение существенного и почти полного перезапуска программного комплекса - «Карты», все изменения войдут в обновленную iOS 12. Причем специалистами будет переработан функционал фирменного приложения практически с нуля. Весь состав новых особенностей и возможностей картографического сервиса уже скоро будет доступен только для жителей, представляющих американский штат Северная Калифорния.

От специалистов Apple нет точной информации, связанной с раскрытие деталей по ситуации, а так же обоснования выбора данного региона США для базисной территории, где будет проведено тестирование обновленного приложения. Но из информации, сообщенной для журналистов известно, что уже в ближайшее время доступ к обновленному функционалу «Карт» будет доступен американцам всей территории Штатов.
Apple проведет полное обновление приложение «Карты»


В планах специалистов добавление в приложение «Карты» новой функции панорам, возможности которых не только в обозрении дорог, но и поиска различных мест для отдыха, а так же национальных и городских парков. В ходе реализации мероприятий по выпуску обновленной ОС, журналисты будут получать доступ к детальной информации, относительно перезапуска картографического сервиса.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 14:45
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