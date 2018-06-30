Apple проведет полное обновление приложение «Карты»
Техническими экспертами корпорации Apple запланировано проведение существенного и почти полного перезапуска программного комплекса - «Карты», все изменения войдут в обновленную iOS 12. Причем специалистами будет переработан функционал фирменного приложения практически с нуля. Весь состав новых особенностей и возможностей картографического сервиса уже скоро будет доступен только для жителей, представляющих американский штат Северная Калифорния.
От специалистов Apple нет точной информации, связанной с раскрытие деталей по ситуации, а так же обоснования выбора данного региона США для базисной территории, где будет проведено тестирование обновленного приложения. Но из информации, сообщенной для журналистов известно, что уже в ближайшее время доступ к обновленному функционалу «Карт» будет доступен американцам всей территории Штатов.
В планах специалистов добавление в приложение «Карты» новой функции панорам, возможности которых не только в обозрении дорог, но и поиска различных мест для отдыха, а так же национальных и городских парков. В ходе реализации мероприятий по выпуску обновленной ОС, журналисты будут получать доступ к детальной информации, относительно перезапуска картографического сервиса.
От специалистов Apple нет точной информации, связанной с раскрытие деталей по ситуации, а так же обоснования выбора данного региона США для базисной территории, где будет проведено тестирование обновленного приложения. Но из информации, сообщенной для журналистов известно, что уже в ближайшее время доступ к обновленному функционалу «Карт» будет доступен американцам всей территории Штатов.
В планах специалистов добавление в приложение «Карты» новой функции панорам, возможности которых не только в обозрении дорог, но и поиска различных мест для отдыха, а так же национальных и городских парков. В ходе реализации мероприятий по выпуску обновленной ОС, журналисты будут получать доступ к детальной информации, относительно перезапуска картографического сервиса.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 14:45