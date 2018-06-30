АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прототипами поручика Ржевского были скандальные представители старинного дворянского рода
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Садальский за отсутствие собственного мнения раскритиковал Андрея Малахова

Известный актёр Станислав Садальский раскритиковал телеведущего Андрея Малахова за отсутствие собственного мнения. В частности, это касается позиции о намерении правительства РФ повысить пенсионный возраст.

Садальский за отсутствие собственного мнения раскритиковал Андрея Малахова


В одном из выпусков телепередачи «Прямой эфир» говорилось, что для жителей России повышение пенсионного возраста является выгодным решением. В свою очередь Садальский прокомментировал: «А если повысить пенсионный возраст до 105 лет, то пенсию можно будет значительно увеличить. До 1 000 000 долларов в месяц!». Тем самым актёр намекал на то, что Андрей Малахов своё мнение не захотел высказывать.

Поклонники поддержали претензии Станислава Садальского, однако некоторые фанаты были удивлены, почему артист только сейчас раскритиковал телеведущего. У Андрея Малахова не появлялось собственное мнение и в ранних телепередачах. Из-за этого пользователи интернета отмечают, что смотреть шоу с участием Малахова желание пропадает.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 14:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Роман Гриценко показал подписчикам претендентов
Дмитрию Дмитренко и Илье Яббарову нечего делить
Мама Ильи Яббарова не понравилась телезрителям
Коллеги Ксении Собчак подтвердили ее вторую
Садальский за отсутствие собственного мнения
После нескольких бокалов шампанского Ольга Бузова
Серьезная уязвимость обнаружена в новых
Ольга Васильевна сообщила, что Алиана Устиненко
Бывший визажист Кардашьян через Instagram мстит
Кафе в Техасе закрыли из-за полтергейста
Стала известна стоимость нарядов Меган Маркл
Volvo за 39 минут распродала все седаны версии
Суд признал Виталину Цымбалюк-Романовскую
В Германии подтвердили факт о службе дочери
Виктория Романец призналась, что любит дарить
«Невестка для Валерии»: Анна Шеридан сидела в
«Яндекс Дзен» внедрил возможность написания
Котенок Алены Водонаевой за полгода вырос до
Сегодня отмечается Международный день астероида
Хот-хэтч SEAT Leon Cupra потерял 10 лошадок из-за
Григорий Лепс раскрыл детали драки в «Шереметьево»
Похудевший Иосиф Кобзон едва не упал на похоронах
Дарья Пынзарь шокировала поклонников своими
Удивлённая кошка после встречи со змеёй поразила
Анастасия Решетова «предсказала» разгромную
Дарья Пынзарь не доверяет турецким салонам красоты
Лемуры могут узнать слабого противника по запаху
В Испании Елена Воробей стала жертвой аферистов
Бойца ММА Имани Смита арестовали за публичное
Появились слухи, что Сергей Кучеров покинул
Просмотреть все новости