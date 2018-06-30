Садальский за отсутствие собственного мнения раскритиковал Андрея Малахова

В одном из выпусков телепередачи «Прямой эфир» говорилось, что для жителей России повышение пенсионного возраста является выгодным решением. В свою очередь Садальский прокомментировал: «А если повысить пенсионный возраст до 105 лет, то пенсию можно будет значительно увеличить. До 1 000 000 долларов в месяц!». Тем самым актёр намекал на то, что Андрей Малахов своё мнение не захотел высказывать.Поклонники поддержали претензии Станислава Садальского, однако некоторые фанаты были удивлены, почему артист только сейчас раскритиковал телеведущего. У Андрея Малахова не появлялось собственное мнение и в ранних телепередачах. Из-за этого пользователи интернета отмечают, что смотреть шоу с участием Малахова желание пропадает.