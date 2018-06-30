Серьезная уязвимость обнаружена в новых Android-устройствах

Как оказалась, ситуация с Android-гаджетами, выпускаемых с 2012 года, слаживается намного хуже, выявлено наличие серьезной угрозы, касающейся всех ранее выпущенных Android устройств, причем с указанного года и до настоящего времени. Носит озвученная опасность название - «RAMpage» (CVE-2018-9442), обнаружена техническая угроза исследователями из технических университетов.В состав группы риска попали модели смартфонов с типами памяти LPDDR2, производимые исключительно по прошествии 2012 года. В качестве носителя RAMpage выступает драйвер памяти в составе подсистемы ION. Пока неизвестно, насколько подвержены данному риску представители iOS-устройств, фактически в теории это вполне возможно.Наличие RAMpage приводит к тому, что вынуждает ION записывать и обновлять данные в RAM. В результате происходит постепенная утечка конфиденциальной и важной информации, составляющей как пароли, так и личное видео и персональные фото. Работа Google над уничтожением данного бага продолжается. Как заявили в Google Play, обнаружены и удалены будут все программы, где присутствует RAMpage.Специалисты Google не рекомендуют устанавливать на свои девайсы сомнительные приложения. Также, исследователями выпущена программа GuardION, специально для защиты устройств от RAMpage-атак.