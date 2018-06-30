Трамп ответил на вопрос о признании Крыма российским

Также журналисты поинтересовались у главы Соединённых Штатов, может ли он утверждать, что крымский полуостров стоит считать частью РФ. Отвечая на этот вопрос, лидер Соединённых Штатов заявил: «Посмотрим». Раньше некоторый дипломатический источник заявил про слова Дональда Трампа, выступавшего в Канаде на саммите G7, который окрестил Украину очень коррумпированным государством. По имеющейся информации, американский глава поставил под сомнение всю целесообразность поддержки Киева, оказываемую лидерами G7.Данную информацию не стали комментировать, а также опровергать в Белом доме. Трамп потерю Крыма украинской стороной связал с неуважением Владимира Путина к предыдущему американскому президенту Бараку Обаме.