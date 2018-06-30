Бывший визажист Кардашьян через Instagram мстит звёздному семейству

Джой Бонелли работала в семействе Кардашьян до того, как оно добилось международной славы. Кардашьян работали с Бонелли на съёмках реалити-шоу и проводили с ней время, об этом свидетельствуют многочисленные фотографии.Клан Кардышьян-Дженнер от услуг визажиста отказались после длительного перерыва, а потом и вовсе прекратили сотрудничество. В настоящее время в Instagram разворачивается конфликт. Накануне Джой Бонелли выложила фотографию, на которой она запечатлена в халате с провокационной надписью. Теперь поклонники с нетерпением ждут ответа со стороны Кардашьян.Звёздная семья без проблем избавляется от лишних людей в своей жизни. В прошлом году Ким уволила Стефани Шеперд, также была уволена стилист Моника Роуз. Хлои Кардашьян, узнав об изменах Тристана Томпсона разорвала с ним всяческие отношения.