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Бывший визажист Кардашьян через Instagram мстит звёздному семейству

Бывший визажист Кардашьян Джой Бонелли мстит звёздному семейству через Instagram. Чтобы отомстить бывшим работодателям визажист обнародовала фотографию халата с провокационной надписью.

Бывший визажист Кардашьян через Instagram мстит звёздному семейству


Джой Бонелли работала в семействе Кардашьян до того, как оно добилось международной славы. Кардашьян работали с Бонелли на съёмках реалити-шоу и проводили с ней время, об этом свидетельствуют многочисленные фотографии.

Клан Кардышьян-Дженнер от услуг визажиста отказались после длительного перерыва, а потом и вовсе прекратили сотрудничество. В настоящее время в Instagram разворачивается конфликт. Накануне Джой Бонелли выложила фотографию, на которой она запечатлена в халате с провокационной надписью. Теперь поклонники с нетерпением ждут ответа со стороны Кардашьян.

Звёздная семья без проблем избавляется от лишних людей в своей жизни. В прошлом году Ким уволила Стефани Шеперд, также была уволена стилист Моника Роуз. Хлои Кардашьян, узнав об изменах Тристана Томпсона разорвала с ним всяческие отношения.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 14:00
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