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Роман Гриценко и Ирина Пинчук проведут ток-шоу «Пламя любви» вместе

С некоторых пор у участников телепроекта «Дом-2» появился шанс примерять на себя роль ведущих в новом ток-шоу «Пламя любви», действующими лицам которого являются обычные зрители.

Так, свои способности уже продемонстрировали: Марина Африкантова, Елена Хромина, Маргарита Овсянникова, Артем Сорока, Илья Яббаров, Дмитрий Дмитренко, Алена Савкина, Ольга Рапунцель, Иосиф Оганесян и Александра Черно. А теперь стало известно, что ведущими нового выпуска станут Роман Гриценко и Ирина Пинчук.

Роман Гриценко и Ирина Пинчук проведут ток-шоу «Пламя любви» вместе

Последняя появилась на Поляне всего несколько дней назад. Еще за периметром она принимала ухаживания от Ромы, а потому приняла его предложение прийти к нему на проект. Однако так совпало, что во время прихода девушки, сам Гриценко находился в Санкт-Петербурге, где вместе с экс-участником реалити-шоу Виталием Малышевым проводил кастинги.

По слухам, будучи в командировке парень позволил себе лишнего и развлекался с девушками – возможными претендентками на участие в «Доме-2». По факту, у них с Пинчук не было никаких договоренностей, а потому он считается свободным парнем, однако Ира, находясь в таком же статусе, не приняла даже цветок от Артема Сороки, который тот подарил как знак внимания.

Роман Гриценко и Ирина Пинчук проведут ток-шоу «Пламя любви» вместе

Однако, несмотря на то, что девушка обижена на своего избранника, ток-шоу они все равно проведут вместе. Ребята надеются, что подготовка к эфиру их сблизит и они узнают друг друга получше, а возможно и объявят себя парой.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 10:12
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