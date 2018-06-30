Роман Гриценко и Ирина Пинчук проведут ток-шоу «Пламя любви» вместе

Так, свои способности уже продемонстрировали: Марина Африкантова, Елена Хромина, Маргарита Овсянникова, Артем Сорока, Илья Яббаров, Дмитрий Дмитренко, Алена Савкина, Ольга Рапунцель, Иосиф Оганесян и Александра Черно. А теперь стало известно, что ведущими нового выпуска станут Роман Гриценко и Ирина Пинчук.Последняя появилась на Поляне всего несколько дней назад. Еще за периметром она принимала ухаживания от Ромы, а потому приняла его предложение прийти к нему на проект. Однако так совпало, что во время прихода девушки, сам Гриценко находился в Санкт-Петербурге, где вместе с экс-участником реалити-шоу Виталием Малышевым проводил кастинги.По слухам, будучи в командировке парень позволил себе лишнего и развлекался с девушками – возможными претендентками на участие в «Доме-2». По факту, у них с Пинчук не было никаких договоренностей, а потому он считается свободным парнем, однако Ира, находясь в таком же статусе, не приняла даже цветок от Артема Сороки, который тот подарил как знак внимания.Однако, несмотря на то, что девушка обижена на своего избранника, ток-шоу они все равно проведут вместе. Ребята надеются, что подготовка к эфиру их сблизит и они узнают друг друга получше, а возможно и объявят себя парой.