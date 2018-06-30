Кафе в Техасе закрыли из-за полтергейста

Персонал, а также посетители кафе, расположенного в Сан-Антонио, отмечают, что в этом заведении происходят разные необъяснимые вещи. Мебель, а также предметы сами по себе перемещаются. Гости испытывают некоторый страх от пребывания внутри помещения. Сотрудники кафе несколько дней назад, придя на работу, обнаружили беспорядок в зале. С самого начала появилось предположение касательно ограбления. Поздней стало известно, что из кассы деньги не пропали. После просмотра записей камер видеонаблюдения персонал был шокирован. В материалах запечатлена облакоподобная прозрачная сущность, которая разбрасывала предметы и ограждения.Руководство кафе решило закрыть заведение до момента устранения этой «проблемы». Пока неизвестно, что именно сняли камеры, а также имеет ли это явление научное объяснение.