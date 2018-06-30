АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прототипами поручика Ржевского были скандальные представители старинного дворянского рода
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Кафе в Техасе закрыли из-за полтергейста

Из-за полтергейста, пугавшего посетителей в штате Техас на территории города Сан-Антонио закрыли Кафе. Это решение приняли после просмотра записей, взятых с камер видеонаблюдения.

Кафе в Техасе закрыли из-за полтергейста


Персонал, а также посетители кафе, расположенного в Сан-Антонио, отмечают, что в этом заведении происходят разные необъяснимые вещи. Мебель, а также предметы сами по себе перемещаются. Гости испытывают некоторый страх от пребывания внутри помещения. Сотрудники кафе несколько дней назад, придя на работу, обнаружили беспорядок в зале. С самого начала появилось предположение касательно ограбления. Поздней стало известно, что из кассы деньги не пропали. После просмотра записей камер видеонаблюдения персонал был шокирован. В материалах запечатлена облакоподобная прозрачная сущность, которая разбрасывала предметы и ограждения.

Руководство кафе решило закрыть заведение до момента устранения этой «проблемы». Пока неизвестно, что именно сняли камеры, а также имеет ли это явление научное объяснение.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Роман Гриценко показал подписчикам претендентов
Дмитрию Дмитренко и Илье Яббарову нечего делить
Мама Ильи Яббарова не понравилась телезрителям
Коллеги Ксении Собчак подтвердили ее вторую
Садальский за отсутствие собственного мнения
После нескольких бокалов шампанского Ольга Бузова
Серьезная уязвимость обнаружена в новых
Ольга Васильевна сообщила, что Алиана Устиненко
Бывший визажист Кардашьян через Instagram мстит
Кафе в Техасе закрыли из-за полтергейста
Стала известна стоимость нарядов Меган Маркл
Volvo за 39 минут распродала все седаны версии
Суд признал Виталину Цымбалюк-Романовскую
В Германии подтвердили факт о службе дочери
Виктория Романец призналась, что любит дарить
«Невестка для Валерии»: Анна Шеридан сидела в
«Яндекс Дзен» внедрил возможность написания
Котенок Алены Водонаевой за полгода вырос до
Сегодня отмечается Международный день астероида
Хот-хэтч SEAT Leon Cupra потерял 10 лошадок из-за
Григорий Лепс раскрыл детали драки в «Шереметьево»
Похудевший Иосиф Кобзон едва не упал на похоронах
Дарья Пынзарь шокировала поклонников своими
Удивлённая кошка после встречи со змеёй поразила
Анастасия Решетова «предсказала» разгромную
Дарья Пынзарь не доверяет турецким салонам красоты
Лемуры могут узнать слабого противника по запаху
В Испании Елена Воробей стала жертвой аферистов
Бойца ММА Имани Смита арестовали за публичное
Появились слухи, что Сергей Кучеров покинул
Просмотреть все новости