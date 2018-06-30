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Стала известна стоимость нарядов Меган Маркл

Цена свадебного платья Меган Маркл - 440 000 долларов. Наряд на послесвадебную вечеринку от Stella McCartney стоит 157 000 долларов.

Стала известна стоимость нарядов Меган Маркл


Предполагается, что Маркл за наряды заплатила сама. Но больше шансов, что деньги потрачены на обновки Меган из бюджета дворца или дом моды просто подарил ей платье ради хорошей рекламы. Британский эксперт Кэти Николл сообщила, что другие наряды жены принца Гарри существенно дешевле. К примеру, платье, которое Маркл надела в Букингемский дворец на садовую вечеринку стоило только 643 доллара. Весь гардероб Меган, приобретённый после помолвки, потянет на один миллион долларов.

Стала известна стоимость нарядов Меган Маркл


Специалист сказала, что супруга принца Гарри предпочитает пастельный и розовый тон, чтобы оттенял смуглую кожу. По мнению Николл, личного стилиста у Меган нет. Свои наряды Маркл подбирает, ориентируясь только на свой вкус.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:30
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