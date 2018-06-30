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Анастасия Решетова «предсказала» разгромную победу сборной России над Испанией

Топ-модели Анастасии Решетовой приснился «один из самых сладких снов» в ее жизни. В нем отечественная сборная переиграла испанцев в плей-офф ЧМ со счетом 4:0. Поклонники кумира верят, что ее сон – вещий.

Анастасия Решетова «предсказала» разгромную победу сборной России над Испанией


Решетова под свежим снимком в своем микроблоге Instagram написала, что ей приснился сон, в котором в плей-офф российская команда «раскатали» испанских футболистов со счетом 4:0. В конце поста модель добавила, что это был один из самых сладких снов в ее жизни. Фолловеры не сомневаются, что звезда подиума «предсказала» победу сборной РФ над Испанией. Также поклонники не оставили без внимания снимок Анастасии, который за 20 часов сумел собрать свыше 71 тысячи лайков и более 600 комментариев. Иронично подметив, фанаты Решетовой сказали, что вырез в зоне декольте в кой-то веки можно показать детям.

Анастасия Решетова «предсказала» разгромную победу сборной России над Испанией


Первого июля, когда российская сборная встретиться в 1/8 домашнего ЧМ с Испанией станет известно, вещий ли был сон знаменитости.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:03
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